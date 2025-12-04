Трамп подвел итог встрече Уиткоффа с Путиным в Москве

Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным прошла хорошо

Встреча делегации США с президентом России Владимиром Путиным в Кремле прошла хорошо, заявил в Белом доме американский лидер Дональд Трамп.

Политик отметил, что у ее участников — его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера — сложилось впечатление, что глава РФ хотел бы положить конец военным действиям в зоне конфликта.

Пятичасовые переговоры, которые прошли поздно вечером 2 декабря между Путиным, Уиткоффом и Кушнером, закончились без значительных успехов. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остался территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

После этого делегация Соединенных Штатов отменила якобы планировавшуюся встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Какие дальнейшие шаги предпримут Москва и Вашингтон и почему контакты между американцами и украинцами были отменены — в материале «Газеты.Ru».

