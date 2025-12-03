Стало известно о любви спецпосланника Трампа к одному русскому блюду

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф питает особую любовь к чебурекам. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24».

Недавно чиновник вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером посетили столицу РФ, где провели переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. При этом в ходе поездки они успели полакомиться посикунчиками с крабом — небольшими уральскими пирожками, обжаренными в масле.

Угощения для политиков приготовил ресторан Savva. Директор заведения Максим Романцев рассказал, что посикунчики похожи на мини-чебуреки.

«Как мы знаем, господин Уиткофф особенно любит чебуреки», — отметил Романцев.

Переговоры между Путиным, Уиткоффом и Кушнером состоялись 2 декабря в Кремле. Стороны обсуждали предложенный США мирный план, но не смогли найти компромисс. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, основным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Москва и Вашингтон договорились не раскрывать деталей переговоров, при этом специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал их продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне раскупили куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве.