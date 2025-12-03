На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о любви спецпосланника Трампа к одному русскому блюду

Директор ресторана Savva Романцев: Уиткофф особенно любит чебуреки
true
true
true
close
Carlos Barria/Reuters

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф питает особую любовь к чебурекам. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24».

Недавно чиновник вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером посетили столицу РФ, где провели переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. При этом в ходе поездки они успели полакомиться посикунчиками с крабом — небольшими уральскими пирожками, обжаренными в масле.

Угощения для политиков приготовил ресторан Savva. Директор заведения Максим Романцев рассказал, что посикунчики похожи на мини-чебуреки.

«Как мы знаем, господин Уиткофф особенно любит чебуреки», — отметил Романцев.

Переговоры между Путиным, Уиткоффом и Кушнером состоялись 2 декабря в Кремле. Стороны обсуждали предложенный США мирный план, но не смогли найти компромисс. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, основным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Москва и Вашингтон договорились не раскрывать деталей переговоров, при этом специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал их продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне раскупили куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами