Переговоры Путина с Уиткоффом длятся несколько часов

ТАСС: встреча Путина с Уиткоффом идет около трех часов

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом длится уже около трех часов. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в Кремле. В начале встречи российский лидер поприветствовал спецпосланника главы США, отметив, что рад его видеть.

2 декабря Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с Путиным.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником американского президента понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Путин заявил, что российская сторона ведет диалог с Уиткоффом без «плевков и ругани».