Песков назвал тему встречи Путина и Уиткоффа

Песков: Путин и Уиткофф обсудят понимания, которых достигли США и Украина

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф обсудят на встрече в Москве понимания, которых достигли Вашингтон и Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин и господин Уиткофф будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, встреча Путина и Уиткоффа ожидается в течение пяти часов.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.