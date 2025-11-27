На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал обвинения в адрес Уиткоффа необоснованными

Путин: обвинения в адрес Уиткоффа в любезности с РФ необоснованны
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает участия в переговорах по Украине спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, а обвинения в любезности с РФ в его адрес — необоснованны. Выступление главы государства транслирует пресс-служба Кремля.

«Обвинять господина Уиткоффа в том, что он уж больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались. Встретились, повторяю, на Аляске, а потом - бум! При полном здоровье нарождающихся новых отношений - санкции, которые разрушают наши отношения, безусловно. И на самом деле, повторяю, для нас непонятно, что это за знак такой», — сказал Путин.

Президент отметил, что дружба спецпосланника и президента США Дональда Трампа — давняя, и Уиткофф как гражданин Соединенных Штатов защищает интересы своего государства. Путин подчеркнул, что диалог со спецпосланником идет без «плевков и ругани».

В ходе пресс-конференции президент России также анонсировал визит делегации США в Москву на следующей неделе.

Ранее на Украине заявили о влиянии ударов России по энергообъектам на переговоры.

