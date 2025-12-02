На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поприветствовал Уиткоффа в Москве

Путин поприветствовал Уиткоффа и поинтересовался, как прошла прогулка по Москве
Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, отметив, что рад его видеть. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава государства поинтересовался у Уиткоффа, а также прибывшего с ним на переговоры зятя президента США Джареда Кушнера, как прошла их прогулка по Москве.

Президент России заметил, что власти столицы гордятся сделанным для развития Москвы.

По прибытию в Россию Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, прогулялись по Москве вместе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. После обеда в одном из московских ресторанов Уиткофф, Кушнер и Дмитриев прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали.

2 декабря Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Встреча уже идет.

Ранее в Госдуме объяснили предупреждения Путина в адрес Евросоюза.

