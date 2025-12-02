«Важный день для мира». Чего ждут от встречи Путина с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи, апрель 2025 года

Дмитриев назвал 2 декабря важным для мира днем после прилета Уиткоффа в Москву

Во вторник, 2 декабря, в Москве пройдет личная встреча между президентом России Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня вторника, 2 декабря.

Перед началом встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО.

«Россия продолжает быть открытой к мирным переговорам, но посредством мирных переговоров мы должны достичь своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции», — сказал Песков.

Он отказался сообщать журналистам какие бы то ни было подробности относительно встречи и заявил, что «мегафонная дипломатия» в данном случае бесполезна.

Со своей стороны, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира.

«Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине»,

— написал он в своих социальных сетях.

Непростые переговорщики

Официальный представитель Кремля сообщил, что на переговорах с Путиным кроме Уиткоффа, Джареда Кушнера и переводчика больше никого не будет. Сама встреча продлится «столько, сколько потребуется».

Американские СМИ отмечают, что, хотя выбор Уиткоффа и Кушнера в качестве основных переговорщиков с Москвой многие в Вашингтоне считают странным, для дипломатии Трампа этот «нетрадиционный подход» стал типичным.

«Уиткофф и Кушнер были ключевыми посредниками в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Именно это могло стать причиной того, что они оказались в центре переговоров о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, они оба пользуются полным доверием самого Трампа, что является основополагающим критерием отбора», — говорится в материале CNN.

При этом тесные контакты Уиткоффа с Москвой вызывают обеспокоенность у некоторых украинских союзников. В преддверии переговоров глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что после встречи в Москве Соединенные Штаты возобновят давление на Украину, вынуждая Киев пойти на уступки.

Ожидается, что главной темой встречи станет обсуждение нового варианта мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию на Украине. На прошлой неделе в СМИ был обнародован американский план, состоящий из 28 пунктов, который многие европейские и украинские политики назвали «заигрыванием с Москвой».

Затем европейские страны представили свои встречные предложения, а на переговорах в Женеве представители США и Украины заявили, что разработали «обновленную и уточненную мирную рамочную программу». В минувшие выходные прошел целый ряд встреч между американской и украинской делегациями, в ходе которых стороны вновь обсуждали детали мирного плана.

Темы переговоров

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что Путин и Уиткофф обсудят на встрече в Москве «понимания», которых достигли американская и украинская сторона в ходе встречи во Флориде.

«Президент Путин и господин Уиткофф будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования», — сказал Песков.

В Госдуме также уверены, что главной темой встречи Путина с Уиткоффом станет обсуждение «нового варианта» мирного плана США, который был составлен совместно с Европой и Украиной.

«Я думаю, что после встреч с украинской делегацией Кушнер и Уиткофф доведут до сведения российского руководства ту информацию, которую получили. Можно констатировать постепенное сближение позиций сторон для подготовки окончательного варианта мирного соглашения», — отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

Россия не сильно отклонилась от своих первоначальных планов СВО и уже донесла до Трампа свою позицию, напомнил депутат. Он выразил надежду на то, что у Соединенных Штатов хватит сил, чтобы отстаивать перед европейскими и украинскими представителями те положения, которые были достигнуты в Анкоридже.

«В Москве понимают, что заключение мирного соглашения затягивается исключительно из-за некоторых стран НАТО, которым выгодна война России и Украины и которые срывали минские и стамбульские договоренности.

Главная задача Москвы и Вашингтона сейчас не отклоняться от намеченным в Анкоридже планов и уверенно работать над сближением позиций», — заключил Чепа.

В свою очередь журнал Time предполагает, что «территориальные дебаты» станут основной темой переговоров Путина и Уиткоффа в Москве.

«Мало что указывает на то, что российский президент намерен идти на компромисс. В отношениях между Москвой и Киевом царит полностью тупиковое положение», — пишет Time.

Британский телеканал «Би-би-си» считает, что главными «проблемными вопросами» в мирном урегулировании на Украине стали вопрос территорий и вопрос о гарантиях безопасности для Киева. Именно это и будут обсуждать американские посланники с российским президентом в Москве.

Ожидания Москвы

Изначальный план Соединенных Штатов, состоящий из 28 пунктов, который был опубликован в СМИ, скорее всего, уже претерпел большие изменения, и успех встречи Уиткоффа и Путина во многом зависит от того, насколько сильно этот текст изменился. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Успех встречи в Москве зависит от того, какой новый вид принял американский мирный план. Уиткофф и Кушнер привезли в Москву некую усредненную, универсальную версию, с которой согласились на Украине и в Европе, но главное, чтобы этот план соответствовал «красным линиям» Москвы»,

— пояснил политолог.

Он подчеркнул, что американцы уже знакомы со всеми вопросами, которые Москва считает для себя принципиально важными, а потому можно надеяться на адекватную позицию Уиткоффа и Кушнера.

«Киев вне зависимости от итогов сегодняшней встречи будет затягивать переговорный процесс. Для Украины тот факт, что приходится вести переговоры с Россией, уже считается капитуляцией. Украинцы привыкли, что для США при Байдене стратегической целью было нанести сокрушительное поражение Москве. Поэтому для них главное — это тянуть время и дожить до момента, когда в Штатах республиканская власть вновь сменится на демократическую», — заключил Блохин.

Скорее всего, по итогам сегодняшней встречи не будут достигнуты никакие важные договоренности между Москвой и Вашингтоном, но Киеву может быть послан определенный сигнал. Такое мнение выразил американист, политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я не думаю, что стоит ждать каких-то прорывных решений. Однако американцы могут послать администрации Зеленского сигнал по итогам встречи. В Вашингтоне давно поняли, что именно позиция Зеленского и его окружения — это главный камень преткновения для заключения мирного договора. Такая своевольная позиция Киева бьет и по репутации США, а потому Уиткофф покажет, будут ли Штаты сливать Зеленского и его банду или будут продолжать терпеть», — пояснил политолог.

Если американцы пошлют сигнал Киеву, что в Зеленском больше нет нужды, то ему не помогут даже «европейские союзники», для которых он просто «инструмент в борьбе против Москвы», считает Ордуханян.

«Зеленский возомнил себя другом Запада и думает, что его судьба действительно волнует кого-то. Однако его патронов из Западной Европы это волнует ровно в такой же степени, как волнует самочувствие рождественского поросенка, за которым ухаживают до поры до времени, а потом подадут с морковкой во рту на стол», — сказал американист.