Путин начал встречу с Уиткоффом

Путин начал встречу с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером
Gavriil Grigorov/Reuters

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает ТАСС.

С российской стороны на встрече присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться «мирный план Трампа» по Украине.

Незадолго до переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. Песков отказался сообщать журналистам какие-либо подробности предстоящей встречи, отметив, что «мегафонная дипломатия» в данном случае бесполезна. В свою очередь Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира.

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде состоялись 30 ноября. Издание «Страна.ua» писало, что сторонам не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, украинские переговорщики отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Ранее в США заявили о «хороших идеях» зятя Трампа по решению на Украине.

