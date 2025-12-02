Задача президента России Владимира Путина о создании зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины является ответственностью военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Этот вопрос касается наших военных, они проводят СВО, с такой проблематикой нужно к ним обращаться», — заявил он.

30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов.

Также глава государства отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Герасимов доложил, что три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль ВС России в ноябре в ходе создания буферной зоны на границе.

Помимо этого, российскому лидеру сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о возможном обвале фронта у ВСУ.