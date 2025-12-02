Герасимов: ВС РФ освободили три населенных пункта в Харьковской области в ноябре

Три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России в ноябре в ходе создания буферной зоны на границе. Об этом доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

Доклад прозвучал во время посещения верховным главнокомандующим одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

«В рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта — это Синельниково, Цегельное и Двуречанское», — сообщил Герасимов.

Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов.

Также российский лидер отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России.

Ранее Путин заявил, что Киеву не жалко своих простых солдат.