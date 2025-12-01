Путин заявил, что ВС РФ владеют инициативой по всей линии соприкосновения в зоне СВО

Инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

«Что касается группировок «Центр», «Восток», то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших вооруженных сил», — подчеркнул глава государства.

1 декабря стало известно, что ВС РФ с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным РИА Новости, с 26 сентября по 30 ноября российские войска освободили не менее 70 населенных пунктов. Наибольшее количество зафиксировано в Донецкой народной республике (ДНР) — 23.

До этого заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко сообщил, что ВС РФ стали использовать новую тактику, которая заключается в том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют вертолеты и самолеты ВСУ в воздухе.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.