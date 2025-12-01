Путин поставил задачу создать зону безопасности на границе

Путин поставил перед войсками «Севера» задачу создать буферную зону на границе

Перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября, передает ТАСС.

«Перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — сказал президент

Также российский лидер отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России.

В ходе посещения пункта управления Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

В ночь на 1 декабря сообщалось, что российские военные в ходе осенних операций освободили 87 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.

Ранее экс-премьер Украины усомнился в возможности завершить конфликт при участии Владимира Зеленского.