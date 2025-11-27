На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о возможном обвале фронта у ВСУ

Путин сообщил о возможном обвале фронта у ВСУ на Запорожском направлении
РИА Новости

Фронт на Запорожском направлении может обвалиться для украинской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

23 ноября сообщалось, что в городе Гуляйполе Запорожской области начались штурмовые мероприятия.

По словам военблогера Тимофея Ермакова, штурм начался со стороны Ровнополья и Марфополя. Российские военные прорываются сквозь опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с юга от села Дорожнянка, добавил военкор.

Он отметил, что фактически началась «активная фаза Гуляйпольской освободительной операции».

На этом фоне британская газета The Telegraph писала, что российские военные продвигаются на юго-востоке Украины с шансом окружить Орехов и Гуляйполе.

Как следует из материала, эти города имеют ключевое значения для украинской обороны в Запорожье. Газета сообщает, что ВСУ перебрасываются на север для укрепления Покровска, оставляя оборону на юго-восточном фронте более уязвимой для непрекращающихся российских атак.

Ранее Орбан нашел способ завершить конфликт на Украине.

СВО: последние новости
