Песков заявил, что о повышении договороспособности Украины пока нечего сказать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока о повышении договороспособности Украины нечего сказать.

«Пока на него ответить невозможно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о том, стал ли Киев более договороспособным на фоне коррупционного скандала.

1 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.

До этого Песков заявил, что «киевский режим» трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась из-за выделенных Западом денег.

Американский экономист Стив Ханке в свою очередь заявлял, что окружение президента Украины Владимира Зеленского могло украсть порядка сотни миллиардов долларов иностранной помощи.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.