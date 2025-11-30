На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков оценил влияние западных денег на украинские власти

Песков: Киев трещит по швам из-за коррупции от западных финансовых вливаний
Алексей Никольский/РИА Новости

Киевский режим трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась из-за выделенных Западом денег. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным, передает РИА Новости.

«Режим трещит по швам на почве коррупции вокруг денег, которые давали американцы и европейцы. Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, вряд ли кто-то может спрогнозировать, «что будет завтра в Киеве».

Американское издание The Washington Post писало, что Зеленский столкнулся с несколькими политическими кризисами одновременно. Среди них — давление со стороны США, скандал, связанный с коррупционным делом в сфере энергетики, отставка ближайшего соратника Андрея Ермака, а также призывы общества сменить действующее правительство.

По мнению британского военного эксперта Александра Меркуриса, Зеленского свергнут с президентского поста. Аналитик указал, что линия фронта на Украине «находится в неделях от полного краха» и в США уже пришли к выводу, что Киев проиграл.

Ранее в Кремле заявили о ежедневном ухудшении дел Зеленского.

