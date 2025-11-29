На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский экономист назвал сумму украденных окружением Зеленского средств

Экономист Ханке: окружение Зеленского могло украсть $100 млрд иностранной помощи
true
true
true
close
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Американский экономист Стив Ханке на своей странице в соцсети Х написал, что окружение президента Украины Владимира Зеленского могло украсть порядка сотни миллиардов долларов иностранной помощи.

По его словам, по предварительным оценкам, порядка 15 — 30% от общего объема западной помощи украинской стороне были украдены окружением президента страны.

«Общая сумма денег, поступивших на Украину с 2022 года, составляет около $360 млрд. Это означает, что от $54 млрд до $108 млрд долларов наполняют карманы коррупционеров», — заявил Ханке.

23 ноября экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может покинуть страну вслед за несколькими своими приближенными.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее была названа многомиллиардная сумма кредита Украине за счет активов России.

