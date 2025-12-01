Песков тремя словами высказался о прогрессе в переговорах после отставки Ермака

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, ускорится ли переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине после отставки главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

«Посмотрим, практика покажет», — сказал представитель Кремля.

28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Андрея Ермака. Они стали продолжением громкого дела о коррупции в сфере энергетики.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака с поста главы своего офиса. В видеообращении украинский лидер поблагодарил его за то, что при нем позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта была представлена так, «как должна была быть».

Вместо Ермака главой украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта стал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. 30 ноября он в том числе представлял интересы Украины на встрече с представителями США во Флориде.

1 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта.

