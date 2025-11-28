На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НАБУ подтвердили обыски у Ермака

НАБУ подтвердило, что проводит обыски у главы офиса Зеленского Ермака
true
true
true
close
Global Look Press

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили, что проводят обыски у главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает издание «Страна».

Как сообщается, НАБУ при этом предупредило Зеленского, что будет «вручать Ермаку подозрение». По данным СМИ, чтобы спасти Ермака от этого, Зеленский и сделал его главой переговорной группы.

На этом фоне полковник запаса ЛНР Виталий Киселев заявлял, что НАБУ в ближайшее время может инициировать масштабное расследование в отношении президента республики Владимира Зеленского и главы его офиса.

До этого политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Зеленский понимает, что в любой момент НАБУ, получив соответствующие указания из-за рубежа, может опубликовать сведения о нем самом. По его словам, президент Украины был не готов к такому развитию событий.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Азаров счел, что Зеленский отправит Ермака в отставку ради сохранения своей власти.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами