В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили, что проводят обыски у главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает издание «Страна».

Как сообщается, НАБУ при этом предупредило Зеленского, что будет «вручать Ермаку подозрение». По данным СМИ, чтобы спасти Ермака от этого, Зеленский и сделал его главой переговорной группы.

На этом фоне полковник запаса ЛНР Виталий Киселев заявлял, что НАБУ в ближайшее время может инициировать масштабное расследование в отношении президента республики Владимира Зеленского и главы его офиса.

До этого политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Зеленский понимает, что в любой момент НАБУ, получив соответствующие указания из-за рубежа, может опубликовать сведения о нем самом. По его словам, президент Украины был не готов к такому развитию событий.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Азаров счел, что Зеленский отправит Ермака в отставку ради сохранения своей власти.