На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали, что не так с новым главным переговорщиком Зеленского

Telegraph: Зеленский отправил в США участника коррупционного скандала Умерова
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Президент Украины Владимир Зеленский направил на переговоры в США секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, замешенного в коррупционном скандале в сфере энергетики. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации», — обратили внимание журналисты.

26 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало подготовку обвинений в отношении Ермака и Умерова. По информации украинского издания ZN, НАБУ уведомило об этом Владимира Зеленского.

29 ноября Зеленский назначил Умерова новым главой украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны занял это место после отставки Ермака.

30 ноября во Флориде прошли переговоры Украины и США, на которых обсуждался новый мирный план по урегулированию конфликта. Глава киевской делегации Умеров назвал эту встречу «успешной и продуктивной».

Ранее Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами