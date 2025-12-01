В Британии рассказали, что не так с новым главным переговорщиком Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский направил на переговоры в США секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, замешенного в коррупционном скандале в сфере энергетики. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации», — обратили внимание журналисты.

26 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало подготовку обвинений в отношении Ермака и Умерова. По информации украинского издания ZN, НАБУ уведомило об этом Владимира Зеленского.

29 ноября Зеленский назначил Умерова новым главой украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны занял это место после отставки Ермака.

30 ноября во Флориде прошли переговоры Украины и США, на которых обсуждался новый мирный план по урегулированию конфликта. Глава киевской делегации Умеров назвал эту встречу «успешной и продуктивной».

Ранее Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала.