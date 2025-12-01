Стало известно о тупике после переговоров Украины и США во Флориде

«Страна.ua»: США и Украина не договорились по ключевым пунктам мирного плана

Американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Документ обсуждался на встрече во Флориде 30 ноября. Как стало известно изданию, члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Киев продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии боевого соприкосновения. Только после этого Украина готова начать обсуждение территориальных вопросов, пишет «Страна.ua».

Кроме того, украинская делегация отклонила пункт плана об отказе от членства НАТО. Журналисты утверждают, что в этом вопросе представители страны вновь сослались на конституцию, где закреплен курс на вступление в альянс.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде.

Как сообщила «РБК-Украина» со ссылкой на источники, делегациям не удалось согласовать окончательный проект мирного соглашения. Собеседник издания рассказал, что на встрече активно обсуждались вопросы территорий, а также тема членства Украины в НАТО.

