Зеленский и Буданов обсудили безопасность Украины в преддверии переговоров с США

Зеленский обсудил с Будановым «акценты» предстоящих переговоров с США

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой украинской разведки Кириллом Будановым по поводу перспектив страны на переговорах с США и Россией. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Буданов доложил Зеленскому «о ситуации с безопасностью, о политической ситуации вокруг Украины и относительно имеющихся сейчас перспектив».

Зеленский отметил, что они обозначили «некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров».

Украинский лидер назначил Буданова членом делегации на переговорах по украинскому урегулированию. Главой делегации стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вместо уволенного Андрея Ермака.

Сообщалось, что Зеленский дал некие тайные директивы членам делегации.

29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.