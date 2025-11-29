На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский дал тайные указания представителям Украины на переговорах с США

Зеленский дал тайные директивы делегации на переговорах в США
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал тайные директивы членам делегации страны по мирному урегулированию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

«Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно», — говорится в документе.

Бывший народный депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова главой делегации на переговорах по украинском урегулированию вместо экс-главы офиса президента Андрея Ермака. В состав делегации также вошли заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Вадим Скибицкий.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленскому предрекли «очередной дедлайн» по мирному соглашению.

Переговоры о мире на Украине
