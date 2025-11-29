На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о составе делегации Украины на переговорах с США

Журналист Кэролл: Буданов летит в составе делегации Украины на встречу в США
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

В составе украинский делегации на переговоры в США летит начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает журналист The Economist Оливер Кэролл, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

По словам журналиста, Буданов может возглавить делегацию вместо уволенного главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Мне сообщили, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, в качестве главы переговорного процесса», — заявил Кэролл.

Корреспондент добавил, что переговоры, вероятно, уже идут. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп на фоне коррупционного скандала в Украине хочет достичь «неравного мира».

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Официально обвинение Ермаку не предъявлено. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.

Новости Украины
