Украинская делегация отправилась в США для обсуждения мирного плана Трампа

Bloomberg: делегация Украины отправилась в США на встречу с Уиткоффом и Кушнером

Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Группа, куда входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.