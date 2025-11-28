«Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий». Ермак рассказал о переговорах и «красных линиях» Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воли народа Украины. Кроме того, впервые комментируя коррупционный скандал, Ермак признался, что «давление очень высокое», но Зеленский продолжает доверять ему и доверил «переговоры, которые решат судьбу страны».

Владимир Зеленский на следующем этапе переговоров о прекращении боевых действий на Украине намерен провести «красную линию» по самому спорному вопросу урегулирования: российскому требованию о территории Украины. Пока он остается президентом Украины, Зеленский не согласится отдать земли в обмен на мир, заявил в интервью американскому журналу The Atlantic глава офиса президента и главный переговорщик Андрей Ермак.

«Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий», — заявил Ермак.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий», — уверен глава офиса.

«Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», — добавил Ермак.

Что касается территориального вопроса, Украина, по его словам, готова обсуждать только то, где должна пройти линия разграничения, определяющая границы территорий, контролируемых воюющими сторонами: «Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать».

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве собрались представители США и Украины, чтобы доработать американское мирное предложение, которое было в значительной степени ориентировано на Россию. План включал требование к Украине уступить территорию в Донбассе, которая еще не находится под контролем ВС РФ. По завершении переговоров в Женеве, где госсекретарь Марко Рубио представлял США вместе с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его специальным посланником Стивом Уиткоффом, переговорщики «сняли наиболее обременительные требования России к Украине», пишет The Atlantic.

Во вторник в Абу-Даби они продолжили работу над соглашением.

В ОАЭ было выработано предложение, которое «не противоречит нашим интересам и учитывает наши красные линии», сообщил Ермак.

Он добавил, что в ходе переговоров президенты Украины и США должны были решить несколько ключевых вопросов, включая все пункты, касающиеся территорий.

Команда Зеленского запросила встречу с Трампом на ближайших выходных для обсуждения этого предложения. Однако президент США решил сначала отправить Уиткоффа в Москву для обсуждения с Кремлем пересмотренных условий мирного плана. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник дал понять, что Москва будет твердо придерживаться своих основных требований.

«Это не просто детали»: Киев не соглашается на план Трампа из-за трех ключевых условий CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и... 26 ноября 18:36

Позиция Украины на следующем раунде переговоров, впервые изложенная Ермаком, резко ограничит возможности переговорщиков по достижению мирного соглашения, считает The Atlantic. Россия, по мнению журнала, не продемонстрировала готовности отказаться от своих требований о предоставлении украинских территорий, включая части страны, не контролируемые российскими войсками. Несмотря на то, что в последние дни переговорщики добились прогресса в достижении соглашения, их позиции по важнейшему территориальному вопросу «остаются весьма разногласными».

«Войска Украины уйдут — тогда бои прекратятся». О чем Путин рассказал журналистам в Бишкеке Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Бишкеке назвал условие для прекращения... 27 ноября 21:37

Зеленский продолжает доверять Ермаку

Мирные переговоры возобновились в полном объеме только в этом месяце, как раз когда на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. 15-месячное расследование, обнародованное 10 ноября Национальным антикоррупционным бюро Украины, обвинило нескольких высокопоставленных чиновников и одного из бывших деловых партнеров и друга Зеленского в вымогательстве и отмывании взяток на сумму около $100 млн. Следователи пока не заявили о прямом участии Зеленского или Ермака в этом деле, однако на фоне скандала усилились призывы к отставке главы офиса президента.

Ермак впервые прокомментировал расследование.

«Давление колоссальное, — признался Ермак. — Дело довольно громкое, и необходимо объективное и независимое расследование без политического влияния».

Назначив его главой украинской переговорной команды, несмотря на скандал, Зеленский ясно дал понять народу Украины, что Ермак продолжает пользоваться его доверием, заявил он. Народ Украины «видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые трудные, трагические и опасные моменты», сказал Ермак:

«Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны. И если люди поддержат президента, это должно ответить на все их вопросы».