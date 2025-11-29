Песков объяснил задержку переговоров Путина и Орбана

Песков: Орбан перед встречей с Путиным в Кремле готовился к переговорам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прибытия в Москву некоторое время готовился к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому встреча представителей стран началась не сразу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, встречались ли политики тет-а-тет в период до начала официальной встречи.

«Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия», — заявил он.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

Ранее журналисты рассказали об ужине премьера Венгрии в ресторане русской кухни.