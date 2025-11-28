Орбан приехал в Москву на встречу с Путиным. Что они будут обсуждать?

Орбан приехал на встречу с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны предстоящей зимой. Это уже четвертая встреча лидеров с 2022 года. Что о ней известно — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что 28 ноября посетит Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам премьера, с российским лидером он будет обсуждать поставки нефти и газа в Венгрию, а также урегулирование конфликта на Украине.

«Я еду (в Москву), чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год», — приводит его слова Reuters.

Орбан также отметил, что «вряд ли сможет избежать» обсуждения урегулирования конфликта на Украине на встрече с российским лидером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина с венгерским премьером .

Встреча Путина и Орбана ожидается после 13:00 мск, сообщил представитель Кремля. По его словам, выхода к прессе после переговоров не планируется.

По данным ТАСС, венгерский премьер уже находится в российской столице. В переговорах, помимо Путина, будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Украинский вопрос

Орбан поддерживает регулярные контакты с Путиным, несмотря на позицию Евросоюза. Венгерский премьер три раза встречался с российским лидером с 2022 года, последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года.

Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что он выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. 22 ноября Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вступить в прямые переговоры с Москвой.

«Смехотворно». Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз Венгерский премьер-министр Виктор Орбан счел «смехотворными» заявления о возможном нападении России... 17 ноября 00:01

«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу президента Соединенных Штатов. Помимо поддержки президента США, мы должны без промедления начать автономные и прямые дипломатические переговоры с Россией», — написал Орбан в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В середине ноября Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — сказал венгерский лидер.

При этом Орбан предположил, что представители Евросоюза оттягивают мирное урегулирование, так как все еще надеются, что ВСУ смогут укрепить свои позиции и продвинуться по линии фронта.

Глава правительства Венгрии добавил, что «Россия достигнет своих целей, и после этого нет причин продолжать войну».

Орбан снова заявил, что у Трампа «есть шанс стать инструментом восстановления мира между Россией и Украиной, если такой вообще существует, а больше шансов нет ни у кого».

Зависимость Венгрии от газа и нефти РФ

Венгрия за год импортировала из России 8,5 млн тонн сырой нефти и более 7 млрд кубометров природного газа, сообщал МИД страны.

В сентябре глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что если Будапешт в соответствии с планом Еврокомиссии полностью откажется от российского газа, это обойдется стране в 4% ВВП. По данным МВФ, убытки при отказе от энергоносителей из РФ составят $10 млрд.

В начале ноября Орбан добился от США предоставления Будапешту исключения из санкций на поставки российских ресурсов через «Турецкий поток» и «Дружбу».

Сам Орбан утверждал, что отсрочка была предоставлена бессрочно, однако источники в Белом доме позднее сообщили Reuters, что исключение будет действовать только год. При этом представитель администрации Трампа рассказал агентству, что Венгрия обязалась диверсифицировать поставки топлива и приобрести у Вашингтона сжиженный природный газ на сумму около $600 млн.

Также Венгрия заключила с США соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Документ предусматривает закупку Будапештом американского ядерного топлива и технологий хранения отработанных материалов для АЭС «Пакш I», построенной при участии России.