В Москве заметили кортеж, предположительно, премьер-министра Орбана

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве заметили кортеж, предположительно, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет газета «Известия».

«Венгерский кортеж замечен во Внуково — предположительно, в Москву уже прибыл премьер-министр республики Виктор Орбан для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в посте.

На кадрах виден кортеж из нескольких автомобилей, сопровождаемый полицией и скорой.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Орбана и Путина состоится после часа дня по московскому времени. Для прессы подхода не планируется. Будут только ремарки сторон в начале беседы, добавил представитель Кремля.

25 ноября журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи сообщил, что Орбан планирует посетить Москву 28 ноября для встречи с Путиным.

Предположительно, премьер Венгрии и президент России могут встретиться для обсуждения плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.

