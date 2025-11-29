Журналисты рассказали об ужине премьера Венгрии в ресторане русской кухни

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным поужинал блюдами русской кухни в ресторане «Живаго» напротив Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, Орбан заказал блины за 220 рублей, дополнив их форелевой икрой — 50 граммов стоят 1800 рублей. Блины подаются с пампушками, зеленым луком и отдельно поданными тертыми яйцами — белком и желтком. Икру сервируют в стеклянной тарелке, установленной в металлической емкости со льдом.

Кроме того, в заказе Орбана были «Сибирские» пельмени стоимостью 720 рублей, которые подаются со сметаной, а также сало в шелухе. К салу предлагают обжаренные в масле кусочки бородинского хлеба, перья зеленого лука и горчицу. Блюдо стоит 690 рублей.

28 ноября венгерский премьер прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Ранее Путин назвал взвешенной позицию Орбана по Украине.