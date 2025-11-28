В Кремле высказались по поводу переговоров с Орбаном

Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Встреча хорошая, очень содержательная», — отметил представитель Кремля.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Орбан отправился в Москву без европейского мандата на переговоры и без одобрения со стороны лидеров Евросоюза.

Ранее Путин назвал взвешенной позицию Орбана по Украине.