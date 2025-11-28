В Кремле подтвердили встречу Путина и Орбана в Москве

Президент России Владимир Путин встретится в Москве с премьером Венгрии Виктором Орбаном 28 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, мы можем подтвердить», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

До этого агентство Reuters писало, что целью встречи будет обеспечение продолжения поставок газа и нефти из РФ в Венгрию. Кроме того, урегулирование на Украине будет на повестке дня в ходе переговоров представителей стран.

25 ноября журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи сообщил, что Орбан планирует посетить Москву 28 ноября для встречи с Путиным.

Предположительно, премьер Венгрии и президент России могут встретиться для обсуждения плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Официального подтверждения этой информации от представителей венгерской или российской стороны не было.

17 ноября Орбан ответил на обвинения в том, что он является «троянским конем» России и Путина. Премьер назвал подобные высказывания «грубыми и примитивными». По его словам, у Венгрии имеется значительный опыт взаимодействия с РФ.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.