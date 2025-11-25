Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Москву в ближайшие дни и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи со ссылкой на собственные источники.

Журналист утверждает, что встреча Орбана и Путина должна состояться в Москве 28 ноября. Сабольч Паньи сообщил, что об этом ему сказал «надежный источник, знакомый с деталями поездки». Предположительно, премьер Венгрии и президент России могут встретиться для обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине. Официального подтверждения этой информации от представителей венгерской или российской стороны не было.

До этого Виктор Орбан ответил на обвинения в том, что он является «троянским конем» России и президента Владимира Путина. Премьер назвал подобные высказывания «грубыми и примитивными». По его словам, у Венгрии имеется значительный опыт взаимодействия с РФ. Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ «знает русских и знает, что русские останутся», а не исчезнут из европейской политики. Для Будапешта очевидны три центра силы — Германия, Россия и Турция. Именно от этих стран зависит безопасность Венгрии. Поэтому Будапешту необходимо найти хорошее решение по всем трем направлениям, сказал Орбан.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.