Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «смехотворными» заявления о том, что Россия может напасть на Евросоюз, поскольку, по его мнению, она недостаточно сильна. Свою позицию он выразил в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнера, который опубликован на YouTube.

«При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они. Европейский союз насчитывает более 400 миллионов человек, Россия около 140 миллионов», — сказал Орбан.

Он указал, что военные мощности 27 стран Евросоюза намного превосходят российские. Орбан также заявил, что «русские больше трех лет» не могут завершить СВО. В связи с этим он задался вопросом, как Европа может утверждать, что она слабее России.

До этого Орбан заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится в ближайшей перспективе. По его мнению, для достижения мира необходима единая позиция Запада. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для установления мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

