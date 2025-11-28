Орбан рассчитывает встретиться с Путиным в пятницу в Москве

Reuters: Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу в Москве

Премьер Венгрии Виктор Орбан намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 28 ноября, в Москве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается в сообщении, целью встречи будет обеспечение продолжения поставок газа и нефти из РФ в Венгрию. Кроме того, урегулирование на Украине также будет одним из вопросов, которые стороны обсудят в ходе встречи.

25 ноября журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи сообщил, что Орбан планирует посетить Москву 28 ноября для встречи с Путиным.

Предположительно, премьер Венгрии и президент России могут встретиться для обсуждения плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Официального подтверждения этой информации от представителей венгерской или российской стороны не было.

17 ноября Орбан ответил на обвинения в том, что он является «троянским конем» России и Путина. Премьер назвал подобные высказывания «грубыми и примитивными». По его словам, у Венгрии имеется значительный опыт взаимодействия с РФ.

Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.