Ермак исключил территориальные уступки со стороны Украины

Ермак: Зеленский не согласится на территориальные уступки ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится отдать часть украинской территории в обмен на мир. Об этом заявил глава президентского офиса Андрей Ермак в интервью журналу The Atlantic.

«Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территории... Пока Зеленский у власти, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории», — сказал Ермак.

По его словам, территориальные уступки — это шаг против конституции Украины и украинского народа.

При этом Ермак отметил, что Киев готов обсуждать то, где должна пройти линия разграничения, определяющая границы территорий, контролируемых Украиной и Россией.

27 ноября во время пресс-подхода в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий. Если они не отступят, то Вооруженные силы России выдавят их.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана президента США Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями».

Ранее Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, но это невозможно.