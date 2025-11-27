Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, но это невозможно

Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это на данный момент невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

При этом глава государства выразил надежду на то, что в будущем Москва сможет найти договоренность с Киевом. По словам президента, главное, чтобы мирные решения были признаны на международном уровне.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Киев отверг три ключевых положения нового плана США по Украине, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп ранее заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом со ссылкой на украинский источник сообщил CNN.

По данным телеканала, Украина выражает несогласие по трем вопросам. Первый из них — это передача под российский контроль территории Донбасса. Как отметил собеседник CNN, по этому предложению был достигнут «определенный прогресс», однако решение по существу пока не принято.

Второй момент, против которого выступает Киев, это ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По словам источника, стороны уже обсуждали новую и более высокую цифру, но Киев еще не согласился на это условие.

И, наконец, третий вопрос — это конституционный отказ от вступления в НАТО. Это положение собеседник телеканала назвал неприемлемым и заявил, что такая уступка создаст «плохой прецедент» и фактически предоставит России право вето в отношении альянса, «членом которого она даже не является».

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.