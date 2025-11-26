На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это не просто детали»: Киев не соглашается на план Трампа из-за трех ключевых условий

CNN: Украина отвергла три главных условия мирного плана США
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Киев отверг три ключевых положения нового плана США по Украине несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп ранее заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом со ссылкой на украинский источник сообщил CNN.

По данным телеканала, Украина выражает несогласие по трем вопросам. Первый из них — это передача под российский контроль территории Донбасса. Как отметил собеседник CNN, по этому предложению был достигнут «определенный прогресс», однако решение по существу пока не принято.

Второй момент, против которого выступает Киев, это ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По словам источника, стороны уже обсуждали новую и более высокую цифру, но Киев еще не согласился на это условие.

И, наконец, третий вопрос — это конституционный отказ от вступления в НАТО. Это положение собеседник телеканала назвал неприемлемым и заявил, что такая уступка создаст «плохой прецедент» и фактически предоставит России право вето в отношении альянса, «членом которого она даже не является».

Все три положения источник CNN также назвал «чувствительными и давно существующими «красными линиями». Телеканал, в свою очередь, отметил, что разногласия по этим пунктам могут в конечном счете помешать переговорам об урегулировании конфликта.

«Как бы это ни трактовала администрация Трампа, это далеко не просто «несколько оставшихся пунктов разногласий», или «вопросы, которые не являются непреодолимыми», или даже «незначительные детали, требующие урегулирования», — говорится в материале.

Переговоры в Абу-Даби

Ранее американские СМИ сообщил, что в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы и Вашингтона, а также Киева, на которых обсуждался обновленный вариант инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта. Однако помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя контакты РФ и США, заявил, что «в Абу-Даби мирный план не обсуждался».

«Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался», — пояснил он.

При этом Ушаков отметил, что Москва видела американский план, но еще не получила его официально. По его словам, РФ позитивно смотрит на эту инициативу, однако ряд ее пунктов требуют серьезного анализа и специальной дискуссии между экспертами.

«Договорились о встрече с господином Уиткоффом, надеюсь, он приедет не один, будут еще другие представители американской команды, которые занимаются украинским досье. Вот мы начнем дискуссию», — поделился планами помощник приезда РФ. Ожидается, что спецпосланник Трампа посетит Россию на следующей неделе.

Ушаков также заявил, что Москве хотелось бы, чтобы украинский конфликт завершился в этом году. Надежду на это выразил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы все молимся о скорейшем окончании этой войны. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа [насчет завершения конфликта]», — заявил он.

Рютте добавил, что после женевских переговоров предстоит провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. Тем не менее он уточнил, что есть надежда, что «мир скоро наступит». При этом генсек НАТО добавил, что даже если это произойдет, Россия все равно продолжит «представлять собой долгосрочную угрозу». А потому странам альянса надо «гораздо больше тратить» на оборону.

