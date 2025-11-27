Путин высказался о вопросе мигрантов в России

Путин: нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Президент России Владимир Путин заявил в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич о необходимости сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян.

По словам главы государства, для этого нужно, чтобы те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать в России, были бы готовы к жизни в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее.

В ходе пресс-конференции в Бишкеке 27 ноября Путин заявил о важности обеспечения интересов граждан РФ и экономики страны.

До этого заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что Россия намерена содействовать недопущению формирования в регионах замкнутых этнических анклавов. Гребенкин уточнил, что теперь прибывающие в Россию иностранные граждане не могут рассчитывать на постоянное проживание в стране, за исключением отдельных категорий специалистов.

20 ноября официальный представитель МВД Россия Ирина Волк сообщила, что совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ в рамках операции «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений российского миграционного законодательства и депортировано свыше 19 тысяч иностранцев.

Ранее в России расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника.