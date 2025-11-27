Путин назвал важные для России факторы в вопросе миграции

Президент России Владимир Путин, говоря о миграционном вопросе, заявил, что важно обеспечить интересы граждан РФ и экономики страны. Трансляцию его выступления в Бишкеке ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно — имею в виду, прежде всего, их знание русского языка», — сказал глава государства.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом, в ходе которого он провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

