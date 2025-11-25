В Совбезе пообещали не допустить формирования в России этнических анклавов

Россия намерена содействовать недопущению формирования в регионах замкнутых этнических анклавов, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин. Его слова передает «Российская газета».

«Миграция иностранных граждан в Россию больше не рассматривается как вспомогательное средство для решения демографических проблем, а является лишь дополнительным инструментом для реализации мер в экономической сфере», — подчеркнул Гребенкин.

Также чиновник пообещал реализацию управленческих новаций, которые обезопасят российские регионы от возникновения национальных анклавов. Гребенкин уточнил, что теперь прибывающие в Россию иностранные граждане не могут рассчитывать на постоянное проживание в стране, за исключением отдельных категорий специалистов.

До этого заместитель секретаря Совета Безопасности рассказал о том, что в Россию из США и Евросоюза переезжают целые семьи, чтобы обеспечить себе право на сохранение традиционных ценностей.

О коренных изменениях миграционной политики в Совбезе заявили в марте. Тогда Гребенкин анонсировал новую систему привлечения иностранных граждан для работы в России, повышение эффективности миграционного учета, а также создание цифрового профиля иностранца.

Ранее в Госдуме предложили ввести коллективную ответственность мигрантов за преступления их детей.