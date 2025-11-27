Ермак рассказал, когда продолжатся переговоры Украины и США по мирному плану

Ермак: Украина и США продолжат переговоры по мирному плану в конце недели

Делегации Украины и США в конце текущей недели продолжат переговоры, начатые в Женеве по мирному плану. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

«Важно не терять производительность и работать быстро», — написал Ермак.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель американского президента Стив Уиткофф.

Рубио по итогам этой встречи заявил, что президент США Дональд Трамп удовлетворен прогрессом, достигнутым на переговорах с Украиной. Глава Госдепартамента охарактеризовал встречу в Женеве как продуктивную. Он отметил, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами, их нельзя назвать неразрешимыми.

По словам Трампа, на встрече рассматривался каждый из 28 пунктов мирного плана США по Украине. В итоге стороны сократили документ до 22 пунктов, сообщил он. В частности, из плана исключили формулировки, запрещающие Украине вступать в НАТО.

Ранее Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка.