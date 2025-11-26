На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал новое число пунктов в мирном плане США по Украине

Трамп: число пунктов в мирном плане по Украине сократилось с 28 до 22
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что число пунктов в американском мирном плане по урегулированию конфликта на Украине уменьшилось до 22. Аудиозапись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам главы Белого дома, рассматривался каждый из 28 пунктов плана, что в итоге привело к сокращению их до 22.

Трамп подчеркнул, что первоначальное предложение США по Украине представляет собой не план, а концепцию.

26 ноября Трамп заявил, что многие пункты мирного соглашения по Украине уже согласованы.

Накануне президент США сообщил, что в американском плане по мирному урегулированию на Украине осталось лишь несколько спорных пунктов, с которыми не согласны стороны конфликта.

В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что первоначальная версия мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине неприемлема.

Ранее в Белом доме заявили об «огромном успехе» в урегулировании на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами