Трамп остался доволен докладами участников переговоров по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражает удовлетворение прогрессом, достигнутым на переговорах между США и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции, последовавшей за обсуждениями в Женеве с представителями европейских стран и Киева, сообщает SkyNews.

Глава Госдепартамента охарактеризовал встречу в Женеве как продуктивную. Он отметил, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами, они не представляются неразрешимыми.

«Я очень оптимистично настроен в отношении того, что мы сможем здесь что-то сделать», – подчеркнул Рубио.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В совещании участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.

Ранее украинский депутат опубликовал мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.