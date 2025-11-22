В США анонсировали участие Рубио и Уиткоффа в переговорах по Украине

CNN: Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине в Женеве 23 ноября

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся 23 ноября в Женеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, переговоры будут направлены на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Американский чиновник уточнил, что в настоящий момент делегация США во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом уже находится в Женеве, где проводятся переговоры с высокопоставленными украинскими чиновниками относительно дальнейших действий в рамках урегулирования конфликта с Россией.

22 ноября источники DPA в правительственных кругах ФРГ сообщили, что 23 ноября в Женеве представители европейских стран обсудят с коллегами из США и Украины мирный план Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Информация об участниках встречи не раскрыввется.

Ранее украинский депутат опубликовал мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.