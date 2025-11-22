На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США анонсировали участие Рубио и Уиткоффа в переговорах по Украине

CNN: Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах по Украине в Женеве 23 ноября
true
true
true
close
Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся 23 ноября в Женеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, переговоры будут направлены на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Американский чиновник уточнил, что в настоящий момент делегация США во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом уже находится в Женеве, где проводятся переговоры с высокопоставленными украинскими чиновниками относительно дальнейших действий в рамках урегулирования конфликта с Россией.

22 ноября источники DPA в правительственных кругах ФРГ сообщили, что 23 ноября в Женеве представители европейских стран обсудят с коллегами из США и Украины мирный план Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Информация об участниках встречи не раскрыввется.

Ранее украинский депутат опубликовал мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами