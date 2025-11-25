СМИ: новая версия плана США обеспечит достижение основных целей Украины

Окончательный вариант мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию на Украине обеспечит достижение Киевом своих целей в конфликте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Официальные лица обещают, что окончательный мирный план обеспечит достижение основных целей Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что американская и украинская стороны на встрече в Женеве согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, включая увеличение численности вооруженных сил Украины и исключение формулировок, запрещающих ей вступать в НАТО.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.