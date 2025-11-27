В Раде прокомментировали заявление Путина об Украине и мирном соглашении

Депутат Рады Дмитрук: Россия готова к миру, но не с Зеленским

Заявление президента России Владимира Путина в Бишкеке стало сигналом Киеву о том, что Москва желает мира, но не с нынешним украинским руководством. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Отказ Зеленского от выборов — это точка, после которой легитимность исчезла окончательно. И теперь в международном поле становится очевидным: вести переговоры с человеком, который узурпировал власть, невозможно и бессмысленно», — подчеркнул он.

27 ноября в рамках пресс-конференции в Бишкеке заявил, что фронт на Украине неизбежно свернется.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. При этом, по словам президента, потери украинской армии в октябре составили более 47 тысяч человек.

По словам Путина, Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это на данный момент невозможно юридически.

При этом глава государства выразил надежду на то, что в будущем Москва сможет найти договоренность с Киевом. По словам президента, главное, чтобы мирные решения были признаны на международном уровне.

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.