Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса

Путин: у США есть понимание того, что вопрос урегулирования на Украине непростой
Алексей Никольский/РИА Новости

У США существует понимание того, что украинский вопрос непростой и требует непростых решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, его слова приводят «Известия».

Президент Белоруссии выразил надежду на взвешенный подход американской стороны к урегулированию конфликта на Украине, отметив необходимость осознания всей сложности требуемых решений. Глава российского государства с этим согласился, указав на признаки понимания администрацией Соединенных Штатов всей глубины существующих проблем.

«Мне кажется, такое понимание есть», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил вклад белорусского коллеги в переговорный процесс по Украине.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча». Президент России в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом.

Ранее Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США.

Переговоры о мире на Украине
