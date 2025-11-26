Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса

У США существует понимание того, что украинский вопрос непростой и требует непростых решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, его слова приводят «Известия».
Президент Белоруссии выразил надежду на взвешенный подход американской стороны к урегулированию конфликта на Украине, отметив необходимость осознания всей сложности требуемых решений. Глава российского государства с этим согласился, указав на признаки понимания администрацией Соединенных Штатов всей глубины существующих проблем.
«Мне кажется, такое понимание есть», — сказал Путин.
Российский лидер также отметил вклад белорусского коллеги в переговорный процесс по Украине.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча». Президент России в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом.
Ранее Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США.