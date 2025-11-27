Путин рассказал, когда прекратятся боевые действия на Украине

Боевые действия на Украине прекратятся, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, глава государства также отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, имел место список вопросов для обсуждения.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.