Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта на Украине

Фронт на Украине неизбежно свернется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, передает сайт Кремля.

«Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежно», — сказал глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. При этом, по словам президента, потери украинской армии в октябре составили более 47 тысяч человек.

Глава государства уточнил, что сейчас ряды украинской армии пополнили 16,5 тысячи насильственно мобилизованных бойцов. Тем временем около 15 тысяч вернули из госпиталей. Также Путин обратил внимание на «очень высокое» дезертирство в украинской армии.

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.