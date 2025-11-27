На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта на Украине

Путин: фронт на Украине неизбежно свернется
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Фронт на Украине неизбежно свернется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, передает сайт Кремля.

«Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежно», — сказал глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. При этом, по словам президента, потери украинской армии в октябре составили более 47 тысяч человек.

Глава государства уточнил, что сейчас ряды украинской армии пополнили 16,5 тысячи насильственно мобилизованных бойцов. Тем временем около 15 тысяч вернули из госпиталей. Также Путин обратил внимание на «очень высокое» дезертирство в украинской армии.

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами