Путин заявил о контактах РФ и Украины по гуманитарным вопросам

Путин: российские и украинские спецслужбы всегда находились в контакте

Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы РФ и Украины находятся в контакте по гуманитарным вопросам. Трансляцию его выступления публикует пресс-служба Кремля.

«Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», — сказал российский глава.

Кроме того, Путин рассказал, что встреча представителей спецслужб двух государств в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, со стороны России в ней участвовал представитель Федеральной службы безопасности.

Также в ходе своего выступления лидер РФ анонсировал визит делегации США в Москву на следующей неделе.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москва готовится на следующей неделе принять специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. В ходе визита планируется обстоятельная встреча Уиткоффа с президентом России.

Ранее на Украине заявили о влиянии ударов России по энергообъектам на переговоры.